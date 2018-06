Morto ex parlamentare Ettore Romoli

TRIESTE, 14 GIU - E' morto all'età di 80 anni l'ex parlamentare ed ex sindaco di Gorizia, Ettore Romoli, che dal 22 maggio ricopriva la carica di Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. Romoli, esponente di Forza Italia, è stato senatore e deputato; sindaco di Gorizia dal 2007 al 2017. Da diversi giorni era ricoverato in gravi condizioni in ospedale a Udine.(ANSA).