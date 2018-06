Strega: Janeczek guida cinquina delle donne

ROMA, 13 GIU - Helena Janeczek con 256 voti e il suo 'La ragazza con la Leica' (Guanda) guida la cinquina del Premio Strega 2018 votata questa sera a Casa Bellonci, a Roma. Al secondo posto Marco Balzano con 'Resto qui' (Einaudi) che ha avuto 243 voti e al terzo Sandra Petrignani con 200 voti per La corsara. Ritratto di Natalia Ginzburg (Neri Pozza). Al quarto posto Lia Levi con 173 voti per Questa sera è già domani (Edizioni E/O) e quinto Carlo D'Amicis con 'Il gioco' (Mondadori). Prima degli esclusi per 2 voti di distacco Francesca Melandri con 'Sangue giusto' (Rizzoli) che ha avuto 149 voti.