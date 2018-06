In migliaia a processione Sant'Antonio

PADOVA, 13 GIU - Migliaia di fedeli hanno preso parte oggi alle celebrazioni religiose per Sant'Antonio a Padova. Nella sola mattinata, oltre 3.800 sono stati i pellegrini entrati nella Basilica del Santo, che si aggiungono ai quasi 45mila che hanno preso parte alle celebrazioni per la Tredicina dei giorni scorsi. In mattinata, durante la messa solenne, il vescovo, monsignor Claudio Cipolla, aveva ricordato l'aspetto del Santo legato alla guarigione, in modo particolare quella sociale. "Questo lato del Santo - aveva detto, riferendosi in particolare ai detenuti - riguarda la possibilità di ricominciare a vivere per le persone che hanno sbagliato . Mi piacerebbe pensare a una città in cui sia possibile trovare oltre le pubbliche accuse anche la pubblica misericordia". Nel pomeriggio poi si è tenuta la tradizionale processione per le vie del centro, alla quale hanno preso parte migliaia di persone.