Scontri a comizio Fn Bologna, 4 misure

BOLOGNA, 13 GIU - Quattro misure cautelari sono state eseguite dalla Polizia nei confronti di altrettanti manifestanti che, il 16 febbraio scorso, presero parte alle proteste contro un'iniziativa elettorale del leader di Forza Nuova, Roberto Fiore, in piazza Galvani. Due divieti di dimora nella Città Metropolitana di Bologna hanno raggiunto A.C., 31 anni, e E.C., 35, mentre per S.C., 29 anni, e F.L., 22 la misura è un obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. Si tratta dei quattro attivisti che, al termine della serata di scontri con le forze dell'ordine, la Digos di Bologna aveva identificato e denunciato per i reati di resistenza aggravata a pubblico ufficiale in concorso, lesioni personali, getto pericoloso di cose, porto di oggetti atti ad offendere e uso di mezzi atti a rendere difficoltoso il riconoscimento. "Sulla base degli elementi comprovanti condotte penalmente rilevanti - spiega una nota della Polizia - la Procura ha ottenuto dal Gip di Bologna l'applicazione delle misure cautelari".