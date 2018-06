Stadio Roma: Pallotta, progetto continui

ROMA, 13 GIU - "Siamo rattristati e costernati dalle notizie e dagli arresti di questa mattina. Come categoricamente affermato dalla Procura, l'AS Roma non c'entra nulla. Ora ci aspettiamo che il progetto venga portato avanti, senza significativi ritardi". Così il presidente della Roma, James Pallotta, in una nota pubblicata sul sito ufficiale del club giallorosso. "Inoltre, contrariamente a quanto riportato da alcuni, gli arresti non coinvolgono chi si occuperà della costruzione dello Stadio della Roma e non hanno nulla a che vedere con la realizzazione dello stadio e del polo di intrattenimento circostante" conclude il businessman di Boston.