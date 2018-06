Maglietta, io madre che ascolta in Tutto può succedere

ROMA, 13 GIU - "Non ho la tv, e non ne sento la necessità". Così Licia Maglietta, originaria di Napoli, una laurea di architettura in tasca, interprete di film iconici come "Pane e tulipani" di Soldini (David di Donatello) e vista già sul piccolo schermo nella serie In Treatment su Sky nel ruolo della psicanalista mentore di Castellitto e reduce da una strepitosa stagione teatrale con Amati Enigmi, che la riporterà nei prossimi mesi sul palco come interprete, autrice e regista dello spettacolo. Si alterna da sempre tra teatro cinema, e tv, Maglietta da lunedì 18 giugno torna su Rai1 nella terza stagione di Tutto può succedere, con la regia di Lucio Pellegrini e Alessandro Casale versione italiana di Parenthood, incentrata sulle vicende della famiglia Ferraro. Mamma e papà Ferraro,interpretati da Giorgio Colangeli. Ritroveremo i 4 figli Pietro Sermonti, Maya Sansa, Ana Caterina Morariu, Alessandro Tiberi. La new entry Giuseppe Zeno. Maglietta sta girando un documentario di Tony Saccucci su Emma Carelli