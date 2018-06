Carceri:Ariano Irpino,sequestrato agente

AVELLINO, 13 GIU - Un gruppo di detenuti del carcere di Ariano Irpino (Avellino) ha preso in ostaggio un agente della Polizia penitenziaria dopo aver fatto irruzione nel reparto in cui si trova l'infermeria della casa circondariale irpina. A darne notizia è il Sappe, il Sindacato autonomo degli agenti penitenziari. Alcuni detenuti in custodia libera, di origine napoletana, dopo essersi fatti aprire la porta dell'infermeria hanno spinto all'interno l'agente in servizio ed un ispettore che sono stati aggrediti e picchiati con calci e pugni. Richiamati in servizio tutti gli agenti disponibili che insieme con carabinieri e polizia di Stato stanno presidiando la casa circondariale. I vertici del Sappe, con il segretario nazionale Donato Capece e il segretario regionale, Emilio Fattorello, denunciano "l'ingovernabilità del carcere di Ariano Irpino" e chiedono la rimozione dei vertici. Nelle scorse settimane, durante l'annuale festa del Corpo degli agenti penitenziari, il Sappe aveva dato vita ad una manifestazione.