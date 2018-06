Migranti: Kurz punta a un 'asse dei volenterosi'

BERLINO, 13 GIU - Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha annunciato la necessità di "un asse dei volenterosi" per contrastare l'immigrazione illegale. "Sono lieto della buona cooperazione che vogliamo costruire fra Roma, Vienna e Berlino. È ragionevole - ha aggiunto in una conferenza stampa con il ministro degli Interni tedesco Horst Seehofer - collaborare per ridurre ulteriormente l'immigrazione illegale".