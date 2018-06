Dedicato a cibo Festival vie Francigene

ROMA, 13 GIU - Dalla lunga Marcia nelle Terre Mutate dal sisma del 2016 (27 giugno-8 luglio) alla staffetta da Francesco a Francesco, ovvero da piazza San Pietro ad Assisi, al via il 14/9 con arrivo il 4/10, giorno del patrono d'Italia, in pellegrinaggio a piedi sui luoghi della vita del Santo. E' l'VIII Festival Europeo Vie Francigene, Cammini, Ways, Chemins, rassegna promossa dall'Associazione Europea delle Vie Francigene con la collaborazione dell'Associazione Civita, che torna in marcia con più di 500 eventi fino a novembre, quest'anno sul tema Cammino. Il cibo dell'anima. "Cibo non come food design, ma come cultura coltivata - spiega l'ideatore Sandro Polci - Vogliamo celebrare il paesaggio agricolo, le sue naturali mutazioni, la raccolta, le lavorazioni, i riti e le feste identitarie". Tra gli appuntamenti, l'Anamorfosi prospettica dei sottopassaggi di Macerata e lo Slow Travel Fest di Monteriggioni (21-23/9). Per i pellegrini 2.0 c'è anche un'App alla scoperta dei 1000 km tra Colle Gran San Bernardo e Roma.