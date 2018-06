Tv: Sei in un Paese meraviglioso, bellezze on the road

ROMA, 13 GIU - È il racconto di un'Italia che cambia volto, tra piccole province e grandi città, tra paesaggi naturali e testimonianze storico-artistiche, quello proposto da "Sei in un Paese meraviglioso" che torna in prima serata su Sky Arte Hd con 18 nuove puntate ogni lunedì a partire dal 18 giugno. Prodotta da Autostrade per l'Italia, questa quarta edizione svela la bellezza di 40 siti Unesco raggiungibili dalla rete autostradale attraverso un viaggio on the road condotto da Dario Vergassola, presenza ormai storica, e dalla new entry Roberta Morise. L'obiettivo è quello di replicare e se possibile superare il successo dello scorso anno (il programma è stato il più visto di Sky Arte) grazie a una conduzione brillante, le immagini ad alta qualità, la valorizzazione dei luoghi di provincia meno conosciuti. Ogni puntata è un invito al pubblico a sperimentare una nuova modalità di viaggio, meno programmata e più incline all'imprevisto, lasciandosi ispirare dai cartelloni installati nelle aree di sosta delle autostrade.