Governo: i 45 sottosegretari hanno giurato

ROMA, 13 GIU - I 45 sottosegretari hanno giurato nelle mani del premier a Palazzo Chigi. "Solo due parole per darvi il benvenuto, è un grande onore avervi nella squadra di governo e spero lo sia anche per voi", ha detto il premier Conte in un breve indirizzo di saluto al termine della cerimonia. "Il percorso normativo che siamo chiamati a seguire - ha ricordato - è scritto nella Costituzione, disciplina e onore. Dal punto di vista umano ci metteremo qualcosa, ci metteremo il cuore per non lasciare disattese le speranze di tutti. Abbiamo tanto da lavorare ma l'impegno e la determinazione non ci mancheranno".