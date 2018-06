Cadavere trovato a Modena, s'indaga per omicidio

MODENA, 13 GIU - L'uomo trovato morto questa mattina a Modena è stato ucciso. Gli inquirenti ne sono ormai certi, dato che sono diversi gli elementi raccolti che lo lasciano intendere. La vittima è un 67enne originario di San Cipriano d'Aversa (Caserta), lavorava nel settore dell'edilizia ed era residente a Modena. A quanto pare non aveva precedenti penali. Il cadavere è stato trovato nei sedili posteriori della sua Alfa Romeo. L'uomo è stato ucciso con numerose coltellate, in particolare al collo. Il ritrovamento è stato reso possibile dalla localizzazione gps del veicolo. Il figlio, difatti, ieri pomeriggio intorno alle 15 aveva dato l'allarme non vedendolo più rientrare.