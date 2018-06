Governo: Salvini, non ho sentito Berlusconi su delega tlc

ROMA, 13 GIU - "Non ho sentito nessuno. Sto seguendo navi in giro per il Mediterraneo in queste ore. Poi sentirò tutti". Lo dice il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, all'ANSA a margine dell'assemblea di Confesercenti, rispondendo alla domanda se abbia sentito Silvio Berlusconi dopo che il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha ottenuto la delega alle telecomunicazioni, con il dossier Mediaset.