Fiamme all'Anagrafe di Asti, rogo doloso

ASTI, 13 GIU - A fuoco nella notte alcuni uffici dell'Anagrafe del Comune di Asti. Ignoti si sono introdotti nello stabile di via De Amicis e hanno appiccato un incendio sia ad alcuni locali interni, sia a uno degli ingressi utilizzando una tanica di benzina. Per domare le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato tutta la notte insieme alla polizia municipale e ai poliziotti della scientifica. Potrebbe essersi trattato di una bravata, ma anche di un gesto intimidatorio per qualche documento non rilasciato. Rilevanti i danni, tra documentazione bruciata e computer fusi per il calore. Indagini in corso.