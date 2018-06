Lemar primo colpo dell'Atletico Madrid

ROMA, 12 GIU - Thomas Lemar è il primo colpo dell'Atletico Madrid sul mercato estivo. Il club 'colchonero', secondo quanto scrive L'Equipe, ha trovato l'accordo con il Monaco e con il giocatore per il trasferimento da Montecarlo in Spagna. L'operazione sarà ufficializzata nei prossimi giorni. Lemar era a un passo dal Liverpool nel mercato di gennaio: il suo cartellino viene valutato intorno ai 65 milioni. Nell'ultima stagione, Lemar, classe 1995, ha collezionato 38 presenze con la squadra del Principato, giocando in tutte le competizioni. L'attaccante fa parte della Nazionale francese che sarà impegnata nel Mondiale in Russia.