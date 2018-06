Turchia: Erdogan inaugura gasdotto Tanap, saremo hub regione

ISTANBUL, 12 GIU - "Il Tanap è il gasdotto più lungo della Turchia, del Medio Oriente e d'Europa. Stiamo inaugurando un progetto che rappresenta la 'Via della Seta' dell'energia. Ora il nostro Paese è un passo più vicino al suo obiettivo di diventare un hub energetico regionale". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, inaugurando con il suo omologo azero Ilham Aliyev a Eskisehir, nel nord-ovest del Paese, il gasdotto Trans-Anatolico (Tanap), che porterà il metano dell'Azerbaigian passando per la Georgia. Alla cerimonia, organizzata a poco più di 10 giorni dal cruciale voto presidenziale e parlamentare anticipato in Turchia, hanno preso parte anche i capi di stato di Ucraina e Serbia, Pedro Poroshenko e Aleksandar Vucic. "La sua capacità iniziale è di 16 miliardi di metri cubi di gas naturale all'anno, 6 miliardi dei quali per la Turchia e 10 miliardi per l'Europa", ha aggiunto Erdogan.