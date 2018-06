Fassone, Milano è pronta per due stadi

Milano, 12 GIU - "Milano è pronta per avere due stadi. Stiamo facendo un'analisi, se convenga avere un nuovo stadio per il Milan o se sia meglio continuare con l'Inter a San Siro". L'amministratore delegato del Milan Marco Fassone è intervenuto così sul futuro di San Siro, a margine della presentazione del libro di Marco Bellinazzo "La fine del calcio italiano". "L'Inter ha le idee più chiare - ha proseguito il dirigente rossonero -, noi stiamo ragionando. Saremmo l'unica città in Europa ad avere due squadre e un solo stadio, ma dall'altra parte chi lascerà il Meazza deve pensarci bene, perché San Siro è San Siro. Grazie alla nuova normativa nel giro di 12/18 mesi si può iniziare a costruire: nel 2022/23 potrebbero esserci già alcune novità a Milano", ha concluso Fassone.