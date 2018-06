Ue, migrazione mette in pericolo progetto europeo

BRUXELLES, 12 GIU - "La migrazione mette in pericolo il progetto europeo. Occorre che gli Stati si prendano le loro responsabilità" e trovino un accordo sulla revisione del regolamento di Dublino. Così il commissario europeo Dimitris Avramopoulos. "Non dobbiamo permettere che la migrazione sia più un elemento divisivo", ha aggiunto. "La Libia è il problema dei problemi, quindi bisogna intervenire, investendo, come è stato fatto con la Turchia, e ricostruire poi lo stato", perché della "situazione di incertezza" i trafficanti ne approfittano, ha precisato Tajani. "Intendo andare in Libia dopo essere stato in Niger dove penso di andare con una delegazione di imprenditori", ha precisato.