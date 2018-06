Cani malati per animali razza, 4 denunce

PRATO, 12 GIU - Vendono cani malati, che di lì a poco moriranno, spacciandoli per animali di razza: la polizia provinciale di Prato ha denunciato quattro persone, tutte residenti nel nord del Paese, per traffico illecito di cani, frode, maltrattamento e uccisione di animali. La segnalazione è partita da un cittadino pratese che aveva acquistato un cane attraverso un'inserzione su internet. Poche ore dopo aver portato a casa l'animale, questo si è accasciato e nonostante l'intervento del veterinario è morto. L'uomo aveva acquistato il cane accordandosi con i venditori per 450 euro in contanti, con consegna al casello dell'autostrada. In realtà l'animale non aveva il microchip e il libretto sanitario non era in regola. Nemmeno la razza e l'età sarebbero state quelle indicate. La polizia provinciale - che raccomanda a chiunque voglia acquistare cuccioli di rivolgersi ad allevatori certificati - ha indagato risalendo alle quattro persone che gestiscono il sito internet. I cani arriverebbero dall'Europa dell'est.