Alisson, Roma? Ora penso al Mondiale

ROMA, 12 GIU - Mentre a Roma sono in corso le visite mediche dell'ultimo acquisto del ds Monchi, Justin Kluivert, dalla Russia arrivano nuove dichiarazioni di Alisson che non fanno chiarezza sul futuro del portiere. "Sono concentrato al 100% sul Brasile, il mio agente sta lavorando insieme alla Roma per trovare la soluzione migliore sia per me che per il club giallorosso. Al di là di restare o meno, io penso solo al Mondiale", dice l'estremo difensore verdeoro, seguito da Real Madrid, Liverpool e Chelsea. "Quanto influiscono sulla concentrazione le voci di mercato? Dipende molto dall'equilibrio emozionale di ognuno di noi, da come si reagisce. Qui abbiamo un po' tutti una certa esperienza su questo - spiega Alisson dopo il primo allenamento del Brasile in Russia -. Ho un contratto con la Roma, sono molto felice di giocare in Italia e fino ad oggi non è arrivata nessuna offerta ufficiale. Soprattutto sono molto felice di poter rappresentare il Brasile e vivere il mio sogno d'infanzia giocando per vincere la Coppa del Mondo".