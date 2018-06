Scontri 1/5: preso prima concerto Tolosa

MILANO, 12 GIU - La Digos di Milano ha arrestato a Tolosa il 27enne Marco Re Cecconi, indagato per danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale, devastazione e saccheggio in relazione alle violenze causate da un gruppo di No Expo e black bloc il primo maggio 2015 a Milano. Nei giorni scorsi, è stato individuato a Tolosa dove viveva e studiava tromba alla Music Halle. Grazie alle informazioni fornite dalla Digos di Milano, l'8 giugno è stato catturato dalla polizia francese mentre stava per esibirsi a teatro con un gruppo di compagni di istituto. Il 9 giugno l'arresto è stato convalidato e nei prossimi giorni le autorità francesi si pronunceranno sulla sua estradizione in Italia. Re Cecconi, attivista del momento squatter milanese, era già stato denunciato in passato per invasione di edifici, furto e porto abusivo di armi.