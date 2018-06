Migranti: Gentiloni, ridotto 80% traffici, non c'è emergenza

ROMA, 12 GIU - "Adelante Pedro Sanchez! Ma l'Italia non è in emergenza e non può chiudere i suoi porti. Noi abbiamo ridotto dell'80% il traffico degli scafisti. Fatti, non propaganda sulla pelle dei migranti". Lo scrive su Twitter l'ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni commentando la vicenda della nave Acquarius.