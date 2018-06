Bandante uccisa: ex assessore rinviato a giudizio

LODI, 12 GIU - E' stato rinviato a giudizio con udienza fissata in corte d'assise a Milano il 12 settembre prossimo Franco Vignati, ex assessore leghista di Chignolo Po (Pavia) per l'omicidio di Lavdije Kruja, badante di Miradolo Terme, trovata morta ammazzata con un colpo alla nuca nel fiume Po l'8 giugno 2016 a Monticelli d'Ongina (Piacenza). L'uomo era stato arrestato lo scorso febbraio per quello che il procuratore di Lodi Domenico Chiaro aveva definito "un femminicidio in piena regola". Vignati ha deciso di non chiedere il rito abbreviato. Questa mattina, quando è arrivato in tribunale ad attenderlo ha trovato la sorella della donna ammazzata che gli ha gridato contro disperata per la perdita di Lavdije. Vignati ha quindi deciso di non assistere alla decisione del giudice ma di essere riaccompagnato subito in carcere. Il figlio della vittima e l'ex marito, per conto e in nome del figlio minore, si sono stamattina costituiti parte civile.