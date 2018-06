Chiamparino, su migranti ora politica Ue

TORINO, 12 GIU- "Farò di tutto per partecipare al presidio a Torino promosso dal Coordinamento Mai più fascisti sotto lo slogan 'Aprire i porti' per far fronte all'emergenza di queste ore, ma dire di aprire i porti non basta. Serve, e immediatamente, una gestione europea dell'immigrazione attraverso una rete di corridoi umanitari pensati insieme ai Paesi da dove partono gli immigrati". Così il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino. "Senza una legge europea su questa materia, che coinvolga tutti i Paesi costieri, l'Europa è destinata a fallire - aggiunge - anche per via delle sue carenze strutturali, non ultimo il calo demografico in corso. Serve una gestione politica, non il braccio di ferro aperto dal governo Salvini che tende solo a spostare il problema da una parte all'altra. Dopo la vicenda Acquarius c'è già in mare un'altra nave. I bracci di ferro non risolvono nulla. La vera alternativa è una politica europea. D'altronde questo è il tema numero uno dell'Europa chiamata al voto l'anno prossimo".