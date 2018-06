Timmermans, su migranti 'Italia lasciata troppo tempo sola'

STRASBURGO, 12 GIU - "In Italia molti pensano di essere stati abbandonati sul problema migrazione. E' vero che per molto tempo l'Italia è stata lasciata da sola ma faccio fatica a spiegarlo": lo ha detto il vicepresidente della Commissione Ue Frans Timmermans, secondo cui "finché continueremo a rifiutare l'idea che abbiamo un problema collettivo che necessita di soluzioni collettive, falliremo tutti assieme". "Pensate veramente che costruire recinzioni, muri e respingere le imbarcazioni fermerà la pressione migratoria?" si è chiesto Timmermans. "Pensate che se togliamo un po' di umanità dicendo che questi sono solo dei migranti allora potremo portare avanti la nostra politica, basandoci sui nostri valori e diritti umani? Per Timmermans, "negando l'umanità agli altri, noi perdiamo anche parte della nostra umanità". "Non dico che dobbiamo accogliere tutte le persone che vengono nell'Ue, ma dobbiamo fermare le morti nel Mediterraneo.