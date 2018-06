Expo: Pg Milano ricorre contro proscioglimento Sala

MILANO, 12 GIU - La Procura generale di Milano ha depositato alla Corte d'Appello il ricorso contro il proscioglimento del sindaco di Milano ed ex commissario unico di Expo, Giuseppe Sala, per l'accusa di abuso d'ufficio per l'affidamento diretto, senza gara, alla Mantovani spa della fornitura di 6mila alberi. Il proscioglimento per Sala, già a processo per falso, era stato deciso dal gup Giovanna Campanile, lo scorso 29 marzo. La Corte d'appello dovrà decidere se confermarlo o rinviare a giudizio il sindaco.