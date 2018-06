Migranti, stagionali Saluzzo bivaccano

SALUZZO (CUNEO), 12 GIU - Oltre 100 extracomunitari di origine africana, stagionali nel comparto ortofrutticolo, hanno bivaccato la scorsa notte a Saluzzo (Cuneo) nei pressi del dormitorio che deve ospitarli in attesa dell'assegnazione di un posto nella struttura. Ieri si è vissuta una giornata di tensione quando, per ripararsi da un temporale, oltre 150 africani sono stati fatti entrare nel dormitorio, anche se non registrati. All'interno sono attualmente ospitati circa 180 lavoratori stagionali, i posti disponibili sono complessivamente 368. Fatti uscire dopo l'intervento delle forze dell'ordine, una volta che aveva smesso di piovere, per l'intera giornata i 150 hanno chiesto di accedere alla struttura ed essere registrati. Ingente lo spiegamento delle forze dell'ordine. Come da accordi intercorsi tra la cooperativa Armonia, che gestisce il dormitorio, e le autorità locali, ogni giorno verranno concessi 20 nuovi pass ad altrettanti stagionali africani mediante sorteggio tra tutti i richiedenti.