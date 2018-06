Mattarella, no a sfruttamento minori

ROMA, 12 GIU - "Troppo spesso, nel mondo, i minori di cui si sfrutta il lavoro sono impiegati in occupazioni pericolose o in condizioni lavorative non sicure. L'Europa e l' Italia non sono esenti da questo: soprattutto quando il bambino è lasciato solo è più facile che si trovi imbrigliato nelle reti dello sfruttamento. Siamo tutti chiamati a spezzare queste catene per contrastare ogni forma di abuso, nella consapevolezza che abbiamo bisogno che soprattutto i più giovani devono poter sviluppare appieno le loro capacità". Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della Giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile.