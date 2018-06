Trump, denuclearizzazione partirà molto velocemente

SINGAPORE, 12 GIU - Il processo di denuclearizzazione della Corea del Nord inizierà "molto velocemente". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump dopo la firma del documento congiunto con il leader nordcoreano Kim Jing Un.L'accordo firmato con Kim Jong-un è "completo" per dare il via al processo di denuclearizzazione "molto velocemente". Trump, dopo la firma, ha aggiunto che con il leader nordcoreano ha costruito "un legame molto speciale" e che le relazioni tra i due Paesi sono molto diverse da quelle del passato. Ci saranno molti incontri con il leader: "assolutamente inviterò Kim alla Casa Bianca", ha precisato il tycoon che non ha fornito i contenuti della dichiarazione che saranno oggetto di una conferenza stampa che lui stesso terrà tra meno di un'ora. Poco dopo il summit si è concluso. Il leader nordcoreano ha lasciato il Capella Hotel con il suo corteo di auto.