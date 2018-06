Furto Rubens e Renoir, cinque arresti

(ANSA)- MONZA, 12 GIU - Sono accusate di aver rubato due quadri, un Rubens e un Renoir, per un valore di circa 26 milioni di euro, cinque persone - quattro italiani e un croato - arrestate dai carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale di Monza. I 'militari dell'arte' hanno infatti eseguito cinque arresti, tre in carcere e due ai domiciliari, in base a un'ordinanza del gip di Monza per furto aggravato. I quadri erano stati rubati nell'aprile 2017 a un mercante d'arte a Monza. Le indagini per risalire alle opere, coordinate dal pm Salvatore Bellomo, sono ancora in corso.