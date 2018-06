ROMA, 11 GIU - "Allo stato attuale Aquarius non può andare in Spagna". E' quanto sosterebbero i membri del team di Sos Mediterranee a bordo di Aquarius, secondo quanto riferisce in un tweet Anelise Borges, la giornalista di Euronews anche lei imbarcata sulla nave. "Non è sicuro per la nave, per l'equipaggio e per le persone soccorse" ed aggiunge sottolineando che il tempo sta peggiorando e dunque "sarebbe un rischio per tutti a bordo".