Migranti: Salvini, alzare voce paga

ROMA, 11 GIU - "Evidentemente alzare la voce, cosa che Italia non faceva da anni, paga cosa che il governo italiano non faceva da tempo immemore. Abbiamo aperto un fronte di discussione a livello continentale, siamo stati ascoltati, da oggi l'Italia non è più sola". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini che commentato giudicando una "vittoria" la soluzione spagnola per la vicenda Aquarius. "Stiamo lavorando per tagliare la spesa di 35 euro a migrante e per tagliare i tempi" per l'esame delle domande di asilo , ha poi detto il ministro.