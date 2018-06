Comunali: Salvini, dati straordinari

ROMA, 11 GIU -Quelli delle elezioni comunali "sono dati straordinari, abbiamo aumentato il numero dei sindaci, raggiungendo percentuali commoventi a Terni e Pisa per non stare nel lombardo-veneto dove i successi sono garantiti. Significa che questi primi giorni da ministro sono stati riconosciuti". Lo dice il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Fra Lega e M5S ai ballottaggi "non ci sarà nessun apparentamento ufficiale". Ma dove la Lega è fuori dal ballottaggio ci saranno "indicazioni per il cambiamento", ha poi aggiunto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in una conferenza stampa al termine del Consiglio Federale della Lega. "Rimaniamo parte fondante del centrodestra e auguriamo buona salute a tutti gli alleati", ha aggiunto.