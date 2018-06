++ Pompeo, negoziati con Corea Nord avanti rapidamente ++

SINGAPORE, 11 GIU - I negoziati con la Corea del Nord "si stanno muovendo piuttosto rapidamente". Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo, in un briefing con i media, ha detto che "la completa, verificabile e irreversibile denuclearizzazione è l'unico risultato che gli Usa possono accettare".Le sanzioni "resteranno" fino a quando quest'ultimo scenario non si sarà realizzato. Il summit Trump-Kim di domani servirà a fissare l'agenda dei lavori per il futuro. Gli Usa sono pronti a prendere misure per dare alla Corea del Nord "sufficienti certezze" .