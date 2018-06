Calcio, giornata pescarese per Allegri

MONTESILVANO (PESCARA), 11 GIU - Giornata pescarese per il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri che ha visitato il centro sportivo Vestina di Montesilvano (Pescara) per salutare i ragazzi al Curi Pescara Junior Camp del presidente Antonio Martorella. Il trainer bianconero, ex giocatore del Pescara di Galeone, è rimasto molto attaccato ai colori biancazzurri e al capoluogo adriatico dove torna spesso. Allegri, che non ha voluto rilasciare dichiarazioni, è stato accolto da tantissimi tifosi accorsi per strappare un autografo o una foto. Allegri resterà a Pescara per tutta la giornata e alle 18 consegnerà gli attestati ai giovani calciatori.