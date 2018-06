Migranti: Toninelli, condizioni a bordo Aquarius buone

ROMA, 11 GIU - "Ieri il premier Conte ha inviato due motovedette con medici a bordo, questa mattina ne sono state inviate altre due: le condizioni a bordo sono buone, ci sono viveri e stiamo aspettando l'ufficialità della risposta di Malta". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli parlando dell'emergenza della nave Aquarius a Sky Tg 24. Alla domanda se ci sarà una soluzione in tempi brevi, Toninelli ha risposto: "Certamente per alcuni giorni ci saranno viveri a sufficienza e a breve ci sarà evidentemente una risposta". Il ministro ha anche assicurato che l'azione dell'Italia sul tema dei migranti "non è disumana, tutt'altro: è di buon senso e ha al centro i richiedenti asilo che debbono essere salvati all'interno dal porto più sicuro".