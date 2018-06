Mondiali: a Mosca inaugurata la Fan fest

MOSCA, 11 GIU - La 'zona tifosi' (Fan Fest) è stata inaugurata a Mosca in occasione dei Mondiali che si apriranno giovedì. Lo spazio, che ospiterà concerti e altri eventi per tifosi, è situato di fianco all'Università Statale di Mosca. Per mesi gli studenti moscoviti si sono opposti all'apertura della Fan Fest, perchè disturberebbe l'attività accademica, oltre ad arrecare danno al parco del campus. Ma le loro proteste sono rimaste inascoltate dalle autorità.