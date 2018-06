Comunali, la Lega trascina centrodestra, frena il M5s

ROMA, 11 GIU - La Lega trascina il centrodestra mentre il Movimento Cinque stelle subisce una frenata. Il centrosinistra tiene ma perde alcune città importanti come Catania e Terni, anche se conquista Brescia. E' questa la prima fotografia del voto delle amministrative in oltre 700 comuni italiani di cui 20 capoluoghi di provincia. "E' una Lega che cresce dappertutto", commenta a caldo il governatore del Veneto Luca Zaia che osserva: "abbiamo saputo trasformare il consenso politico in progetto". Il centrodestra vince al primo turno a Vicenza e Treviso proprio grazie alla buona affermazione del Carroccio. La tornata elettorale, che vede il calo dell'affluenza (ferma al 61,19%), segna il ritorno di Scajola che nella 'sua' Imperia è il più votato e conquista il ballottaggio con l'altro candidato del centrodestra, Luca Lanteri in corsa per il 'Modello Toti'. Vittorio Sgarbi si afferma a Sutri diventando sindaco per la seconda volta (dopo Salemi): "Sono felice e soddisfatto", fa sapere il critico d'arte.