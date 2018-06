Playoff serie B: il Frosinone in finale

FROSINONE, 10 GIU - Il Frosinone pareggia con il Cittadella 1-1 (0-0), stesso risultato dell'andata, ma grazie al miglior piazzamento in campionato, accede alla doppia finale con il Palermo avendo anche contro i siciliani il vantaggio della migliore classifica. Nel primo tempo, il Cittadella ha sfiorato il vantaggio al 29' con Strizzolo arrivato di un soffio in ritardo su cross di Bartolomei. Due paratone di Alfonso hanno negato il gol a Ciano su punizione al 31' e a Gori, sventola da fuori area al 39'. Padroni di casa, con molte assenze importanti, in vantaggio al 2' della ripresa con Gori, bravo a infilare di piattone destro. Al 30' doccia gelata sullo Stirpe, con il nuovo entrato Kouamé bravo e fortunato nello sfruttare un pallone deviato dalla difesa di casa su tiro di Chiaretti e a battere con un diagonale chirurgico Vigorito. Il Cittadella si è riversato tutto all'attacco creando mischie in area ma il Frosinone, questa volta, ha evitato la beffa. Mercoledì finale di andata a Palermo.