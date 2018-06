Apple: Tim Cook turista a Firenze

FIRENZE, 10 GIU - A distanza di pochi mesi Tim Cook è tornato a Firenze. Se nell'ottobre scorso arrivò per l'Osservatorio Giovani-Editori, incontrando un migliaio di studenti che partecipano all'iniziativa 'Il quotidiano in Classe' rispondendo alle loro domande, questa volta l'ad di Apple è a Firenze in visita privata con la famiglia. Oggi, tra l'altro, ha visitato il Battistero, il campanile e il museo dell'Opera del Duomo.