F1: Vettel "Una sola parola oggi, perfetti"

ROMA, 10 GIU - "Perfetto è la parola giusta oggi": così Sebastian Vettel saluta la vittoria della Ferrari in Canada, 50ma in carriera, che ha riportato anche in testa al Mondiale. "E' stato incredibile - le sue parole a Sky a fine gara - e poi vincere qui, in un circuito tanto significativo per Ferrari è stato bellissimo. la mia 50ma vittoria conta fino a un certo punto, conta la vittoria della Ferrari che era tanto che non vinceva qui. Insomma, sono contento", chiude Vettel secondo il quale "la strada per il Mondiale è ancora lunga, ma oggi è stato è un buon effetto collaterale". Soddisfatto anche Valtteri Bottas: "La Ferrari è sembrata più veloce fin dal primo gito - ammette - Credo che oggi per noi oggi questo fosse il massimo risultato. Ieri è stata una questione di centesimi, certo con la pole poteva andare diversamente ma oggi più di così non potevamo fare niente", conclude il pilota Mercedes.