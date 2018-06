Scala, Filarmonica in piazza Duomo

MILANO , 10 GIU - "Benvenuto a chi assiste al concerto per la prima volta e chi ha preso l'abitudine" il sindaco di Milano Giuseppe Sala così ha salutato il pubblico di Piazza Duomo (20mila le presenze permesse dalla prefettura) dove la Filarmonica della Scala diretta da Riccardo Chailly per il sesto anno consecutivo regala un concerto gratuito, questa volta con il pianista Denis Matsuev. Sette i maxischermi e un impianto audio ad alta definizione sono stati sistemati per consentire a migliaia di spettatori di vedere e sentire da ogni punto della piazza. Il concerto, trasmesso in streaming, in diretta su Rai 5 e in tv in una decina di Paesi fra cui la Cina (alcuni in differita) andrà in onda anche su Rai 3 domenica 17 alle 10.30. Si tratta, ha spiegato il sindaco, "di un regalo a Milano di inizio estate".