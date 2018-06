Bonucci, Milan deve tornare in Champions

MILANO, 10 GIU - "Non c'è nessun tipo di problema, l'importante è che vengano risolte le voci che girano e tutto venga messo a tacere per costruire qualcosa di importante": così Leonardo Bonucci ha risposto a una domanda sul suo futuro al Milan, in attesa di sapere se il verdetto della Uefa consentirà alla squadra di giocare o meno in Europa League. Ospite della Ferrari al Gp del Canada di Formula 1 assieme all'amico Giorgio Chiellini, il capitano rossonero ha parlato anche del traguardo da inseguire con la squadra nella prossima stagione: "Rientrare in Champions, riprendere la corsa e competere per i grandi obiettivi".