Papa: summit Singapore apra futuro pace

CITTA' DEL VATICANO, 10 GIU - "Desidero nuovamente far giungere all'amato popolo coreano un particolare pensiero nell'amicizia e nella preghiera. I colloqui che avranno luogo nei prossimi giorni a Singapore possano contribuire allo sviluppo di un percorso positivo che assicuri un futuro di pace per la penisola coreana e per il mondo intero". Lo ha detto papa Francesco all'Angelus. "Per questo preghiamo il Signore. E tutti insieme preghiamo la Madonna, regina della Corea, che accompagni questi colloqui", ha quindi aggiunto recitando con i fedeli un'Ave Maria. A Singapore, intanto, è tutto pronto per lo storico summit tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong Un, appena giunto sull'isola.