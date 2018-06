Kim già a Singapore per lo storico vertice con Trump

ROMA, 10 GIU - Il leader nordcoreano Kim Jong-un è giunto a Singapore a bordo di Boeing 747-4J6 dell'Air China, partito in mattinata da Pyongyang, in vista dell'atteso e storico vertice in programma con il presidente americano Trump. Quest'ultimo a sua volta ha lasciato in anticipo il G7 diretto alla città-stato: l'Air Force One ha anche sorvolato Venezia e tutto il Mare Adriatico, con una sosta tecnica a Creta per rifornimento. Trump tiene molto a questo appuntamento, che spera possa aprire nuovi orizzonti sul fronte dei rapporti con la Cina e con la Russia.