City su Seri come alternativa a Jorginho

ROMA, 10 GIU - La trattativa per portare a Manchester, sponda City l'italo-brasiliano del Napoli Jorginho non decolla e allora il club allenato da Pep Guardiola pensa ad eventuali alternative e punta al centrocampista ivoriano del Nizza Jean Michael Seri. Lo scrive oggi il 'Mirror'. In stallo la trattativa con il Napoli per Jorginho, il City starebbe pensando di virare su Seri valutato dal Nizza circa 30 milioni di euro (e dunque una alternativa anche più economica rispetto a Jorginho per il quale i Citizens hanno messo sul tavolo di De Laurentiis circa 55 milioni di euro) ma deve superare la concorrenza di Arsenal e West Ham interessati all'ivoriano. Secondo quanto scrive oggi il Mirror, la pazienza del City riguardo ai tentennamenti del Napoli (nonostante la volontà di Jorginho di andare in Premier) si starebbe esaurendo.