Escursionista morto in Alto Adige

BOLZANO, 10 GIU - Un escursionista è stato trovato morto in Alto Adige dal soccorso alpino in Valle Aurina, vicino a Punta di Conio. Si tratta di un altoatesino, Gunther Kaltenhausen, 57 anni, di Bressanone. Era uscito ieri mattina per un'escursione e non aveva fatto ritorno, dunque erano scattate le ricerche. Il ritrovamento, a quanto riferiscono i carabinieri è avvenuto intorno alle 6 di oggi nella frazione San Giorgio, a circa 3.000 metri di quota. Sul posto sono intervenuti i militari e il soccorso alpino con l'elicottero Pelikan 1. L'uomo è stato trovato in un dirupo innevato.