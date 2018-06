Accoltella la moglie in casa davanti ai figli a Piacenza

PIACENZA, 10 GIU - Una donna di 28 anni è finita in ospedale, nella tarda serata di ieri, dopo essere stata accoltellata dal marito. E' accaduto al primo piano di una casa alla periferia di Piacenza, dove sono accorsi polizia a carabinieri. Dalle prime ricostruzioni, pare che il marito abbia colpito più volte la moglie con un coltello al culmine di una lite in casa, davanti ai due figli piccoli della coppia. La donna, trasportata in ospedale dal 118, non si troverebbe in pericolo di vita, mentre l'uomo ha trascorso la notte in questura. Le indagini, di squadra mobile e polizia scientifica, sono in corso. (ANSA).