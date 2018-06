Kim Jong-un arrivato a Singapore

SINGAPORE, 10 GIU - Kim Jong-un è arrivato a Singapore a bordo dell'aereo privato di Air China, un Boeing 747-4J6 partito in mattinata da Pyongyang e usato dal governo cinese per il trasporto dei funzionari di governo, incluso il presidente Xi Jinping. Kim è atterrato allo Changi Airport con due giorni di anticipo sul summit con Trump, hanno riferito la tv ChannelNewsAsia e il quotidiano Straits Times, con l'aereo cinese che questa mattina è stato "tracciato" da Flightradar24, sito specializzato nella rilevazione e nel monitoraggio delle rotte aeree, rafforzando le voci della vigilia secondo cui il leader aveva preferito un aereo più nuovo e affidabile rispetto agli Ilyushin di fabbricazione sovietica. Da Pyongyang, secondo Flightradar24, sono partiti questa mattina tre aerei: il Boeing 747, il "Chammae-1" (l'Ilyushin-62 personale del leader) e l'Ilyushin-76 cargo, un semi cargo. Il Boeing, giunto a Pyongyang da Pechino, ha cambiato numero di volo da Ca122 a Ca61, segnalando la rotta per Singapore