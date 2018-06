Argentina: Sampaoli accusato di molestie

ROMA, 9 GIU - Da giorni la voce circola in Argentina, ma oggi è stata resa pubblica a Radio Mitre da un giornalista locale, Gabriel Anello. Quest'ultimo ha accusato Jorge Sampaoli di molestie sessuali nei confronti di una cuoca che lavorerebbe per la Federazione, mentre il ct dell'Albiceleste si trovava in ritiro con la Nazionale che, proprio oggi, ha raggiunto la Russia per il Mondiale. La donna, sempre secondo Anello, avrebbe manifestato la volontà di sporgere denuncia nei confronti di Sampaoli, ma avrebbe ricevuto pressioni per evitare di creare un caso a pochi giorni dall'inizio del Mondiale. All'indiscrezione non è stato concesso molto spazio dai media argentini ma, nei prossimi giorni, il caso potrebbero esplodere. Secondo Anello molto dipenderà dalla decisione della donna di denunciare alla polizia o meno la presunte 'attenzioni' del ct.